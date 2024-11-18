Известный инсайдер и журналист Ник Бейкер рассказал, что в разработке находится ремастер Dark Souls 3. В детали он углубляться не стал, но отметил, что работа над обновлённой версией культового хардкорного экшена уже идёт какое-то время.

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Кто конкретно занимается ремастером, Бейкер не уточнил. Разработку может вести как сама From Software, так и сторонняя студия. Информацией об этом Ник не поделился.

Dark Souls 3 вышла в 2016 году и стала культовой. Игра получила массу тёплых отзывов от критиков и геймеров, и в придачу к этому показала отличные продажи. Новостей о Bloodborne по-прежнему никаких нет.