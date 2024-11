Сценарист Alan Wake и Max Payne Сэм Лейк получит награду «Легенда» за вклад в индустрию

Креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк (настоящее имя — Сами Антеро Ярви) получит престижную награду за вклад в игровую индустрию.

Речь идёт о награде «Легенда» имени Эндрю Юна, которую вручает организация New York Videogame Critics Circle (NYVGCC).

Она присуждается всем тем, «кто продвинул игровой мир вперёд» и имеет «глубокое влияние на индустрию, которая продолжает очаровывать и объединять людей по всему миру». Награждение пройдёт на церемонии New York Game Awards 21 январz 2025 года.

Сэм Лейк работает в Remedy с 1995 года и писал сценарии для Death Rally, Max Payne, Max Payne 2: The Fall of Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Control и Alan Wake 2.

В прошлом награду получали геймдиректор The Last of Us Нил Дракманн, глава Xbox Фил Спенсер, основатель Double Fine и легенда квестов Тим Шейфер, Хидео Кодзима (все мы знаем это имя) и бывший президент американского подразделения Nintendo Реджи Фис-Эме.

