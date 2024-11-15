Epic Games через неделю подарит игрокам тоталитарный симулятор Beholder
В магазине Epic Games сменился ассортимент бесплатных игр, и жители России могут туда не торопиться: для них в этот раз ничего не приготовили. А игроки с другой стороны мира могут добавить на свой аккаунт юбилейную коллекцию игр Castlevania и приключенческую головоломку Snakebird Complete.
В Castlevania Anniversary Collection включены следующие игры:
- Castlevania;
- Castlevania II Simon’s Quest;
- Castlevania III Dracula’s Curse;
- Super Castlevania IV;
- Castlevania The Adventure;
- Castlevania II Belmont’s Revenge;
- Castlevania Bloodlines;
- Kid Dracula.
Помимо этого, поклонники серии могут познакомиться с уникальной электронной книгой History of Castlevania — Book of the Crescent Moon.
Через неделю бесплатной станет знаменитая тоталитарная стратегия Beholder, в которой игроки должны выполнять обязанности смотрителя дома, пытаясь уравновесить свою мораль с шансами на выживание.