Epic Games через неделю подарит игрокам тоталитарный симулятор Beholder

В магазине Epic Games сменился ассортимент бесплатных игр, и жители России могут туда не торопиться: для них в этот раз ничего не приготовили. А игроки с другой стороны мира могут добавить на свой аккаунт юбилейную коллекцию игр Castlevania и приключенческую головоломку Snakebird Complete.

Epic Games через неделю подарит игрокам тоталитарный симулятор Beholder
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В Castlevania Anniversary Collection включены следующие игры:

  • Castlevania;
  • Castlevania II Simon’s Quest;
  • Castlevania III Dracula’s Curse;
  • Super Castlevania IV;
  • Castlevania The Adventure;
  • Castlevania II Belmont’s Revenge;
  • Castlevania Bloodlines;
  • Kid Dracula.

Помимо этого, поклонники серии могут познакомиться с уникальной электронной книгой History of Castlevania — Book of the Crescent Moon.

Через неделю бесплатной станет знаменитая тоталитарная стратегия Beholder, в которой игроки должны выполнять обязанности смотрителя дома, пытаясь уравновесить свою мораль с шансами на выживание.