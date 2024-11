Исполнитель роли Франклина в GTA 5 узнал реальное название игры спустя год работы над ней

Все поклонники Grand Theft Auto V прекрасно знают, что у исполнителя роли Франклина Клинтона, Шона Фонтено, было криминальное прошлое. Актёр сам не раз говорил об этом и даже выпустил мемуары Game Changer: My Journey From the Streets to Your Video Game Console.

На недавнем стриме звезды Twitch Кая Джената Фонтено вновь припомнил добрым словом Rockstar, которая смогла увести его с бандитской тропы.

До судьбоносного звонка актёр проходил по двум «серьёзным делам» и мог надолго присесть в тюрьму. Но внезапно в в жизнь Фонтено ворвалась Rockstar и дала ему возможность трудоустройства.

Правда, как мы знаем, Фонтено чуть было не покинул проект в первый же рабочий день. Он думал, что от него нужна только озвучка, а костюм для захвата движений вызывал у него дикую неловкость. К счастью, геймдиректор смог убедить его остаться с помощью волшебного «Доверься мне».

Но самое забавное, что Фонтено проработал над GTA 5 целый год, не зная, что это новая часть культовой Grand Theft Auto. Всё это время ему говорили, что проект называется Paradise — видимо, из-за секретности разработки.

Фонтено, как и мы все, очень ждёт релиза GTA 6, но первый трейлер игры его не сильно удивил. Зато его приятно впечатлили формы жительниц Вайс-Сити.

А вот у Неда Люка, исполнителя роли Майкла де Санты в GTA 5, большие попы из трейлера вызвали другие впечатления.

GTA 6, кстати, выходит осенью 2025 года на PS5 и Xbox Series. И главная «большая попа» на повестке дня — это то, что нет свежих новостей по игре.