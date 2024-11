Больше деталей ролевого экшена Exodus с Мэттью Макконахи и сценаристом двух Mass Effect

Основатели Archetype Entertainment Джеймс Олен и Чад Робертсон ответили на некоторые вопросы о грядущем ролевом экшене Exodus (2024).

© скриншот

Если эта игра ещё не на вашем радаре, то напомним, что её сценарием занимается Дрю Карпишин, работавший над первыми двумя Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic. А ещё к проекту привлекли актёра Мэттью Макконахи («Интерстеллар»).

Что же исполнительный креативный директор Джеймс Олен и исполнительный продюсер Чад Робертсон рассказали об Exodus в свежем ролике Q& A:

относительность времени, которое играет важную роль в сюжете игры, не является ключевым элементом каждого квеста, где нужно принимать решения. При этом все решения игрока будут иметь эффект домино на поздних этапах; о влиянии замедления времени на арсенал: оружие не устареет по возращению из миссий, но технологии будут продолжать развиваться; главный герой — Путешественник Джун Аслан — напоминает скорее Шепарда из Mass Effect, чем протагониста Dragon Age (такое сравнение, потому что над игрой работают ветераны BioWare). У героя есть озвучка и определённая индивидуальность, без которых было было сложнее нагнать драмы в катсценах; С. С. Орлев, персонаж Макконахи, играет важную роль в Exodus, а за его репликой: «Я С. С. Орлев вчера… сегодня… и завтра_»_ скрывается особый смысл; авторы знают, что игроки очень хотят увидеть геймплей Exodus. Разработка игры «очень хорошо» продвигается, и в планах «есть конкретная дата»; больше подробностей об игре пообещали раскрыть в декабре. Возможно, на The Game Awards? Анонс Exodus состоялся как раз на TGA 2023.

Exodus создаётся для PlayStation 5, Xbox Series и PC.