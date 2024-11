В превью South of Midnight авторов похвалили художественный стиль игры

Издание IGN поделилось первым превью South of Midnight — грядущего приключенческого экшена с магией и фэнтези. Рецензент не увидел ничего, что могло бы поразить его с геймплейной точкой зрения, однако игра выделяется благодаря всем остальным аспектам. Это уникальный мир, покадровая анимация и великолепный саундтрек.

События South of Midnight развернутся на юге Америки. Это место выступает не просто фоном для сражений: от него разработчики взяли фольклор и мифических существ. Кроме того, дикие болота, затопленные поселения и довоенные объекты сочетаются с элементами фэнтези.

Необычность подчёркивается и художественным стилем, который имитирует покадровую (stop motion) анимацию. Рецензент не постеснялся в красочных описаниях:

«Всё это выглядит так, словно было вырвано со страниц детской книжки сказок, в которой я действительно очутился. Поначалу к этому стилю определенно требовалось привыкнуть, так как нетренированный глаз мог бы легко принять резкие движения за неустойчивость частоты кадров, но это также добавляет потустороннего фэнтезийного очарования, которое источает South of Midnight», — заявил автор IGN.

Прохождение South of Midnight будет сопровождаться уникальной музыкой. В представленной журналистам демонстрации нужно было выслеживать аллигатора по прозвищу Двупалый Том, который якобы терроризировал жителей Флориды и Алабамы в реальности.

«Сначала музыка звучала медленно, с плавными басами и хором, шепчущим “Двупалый Том”, но к тому времени, когда мы разгадали тайну мифического аллигатора и перешли к финальному противостоянию, припев достиг лихорадочного пения, слова которого рассказывали историю о бедном старом Томе», — рассказал автор превью.

Все художественные компоненты South of Midnight существенно выделяют игру. Однако геймплей оказался не таким оригинальным. Сражения представляют собой простую систему с уклонениями, ударами и добиваниями. Например, в бою с аллигатором нужно было лишь уклоняться от атак и ждать момента, когда Двупалый Том будет открыт для удара.

«В Compulsion Games говорят, что, хотя они ожидают, что игровой процесс будет увлекательным, ему уделяется не так много внимания, как сюжету, музыке и другим элементам, в которые они явно вложили львиную долю работы. Вместо этого они создают относительно короткие уровни для десятичасового прохождения и вкладывают все свои силы в исключительную презентацию South of Midnight и построение мира», — объяснил рецензент.

Такой подход не должен показаться удивительным, ведь разработчики из Compulsion Games известны по необычным играм: We Happy Few и Contrast. К слову, студия посвятила созданию South of Midnight целый документальный фильм. На протяжении получаса зрителям рассказывают, как создавался уникальный мир игры.

Релиз South of Midnight состоится в 2025 году на PC и Xbox Series, причём сыграть в новинку сразу же получится и в подписке Game Pass. Ранее был показан геймплейный трейлер игры с фантастическими существами.