Оригинальная Dragon Age: Origins — замечательная игра, но в техническом плане она состарилась довольно плохо. Играть без модификаций тяжело: чтобы игра нормально работала на современных компьютерах, придется поставить как минимум фанатские патчи. Портал PC Gamer рассказал, как устанавливать моды для Dragon Age: Origins.

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Обязательные патчи для Dragon Age: Origins

Dragon Age: Origins разработана на движке Eclipse — по словам BioWare, в студии осталось максимум 20 человек, которые понимают, как он работает. А это значит, что в игре до сих пор есть баги, в том числе довольно серьезные. Без патчей Dragon Age: Origins будет отвратительно работать даже на самом мощном ПК.

Исправить производительность игры (пусть и частично) можно с помощью двух фанатских патчей. Первый — 4GB Patch, который позволяет игре пользоваться большим объемом оперативной памяти. По умолчанию она использует всего 2 ГБ. А второй — Performance and Memory Leak Fix. Оба патча легко устанавливаются на версии игры для EA App и GOG Galaxy, однако владельцам копии для Steam, вероятно, придется следовать отдельному гайду из мастерской.

Как устанавливать моды для Dragon Age: Origins

Почти все моды для игры существуют в одном из двух форматов. Некоторые нужно просто скопировать в директорию BioWare\Dragon Age\packages\core\override в папке «Мои документы» — и они автоматически включатся при следующем запуске игры. А другие загружаются в форме файлов dazip.

Для того, чтобы распаковать dazip, найдите файл daupdater.exe в директории bin_ship в папке игры. При запуске daupdater на экране появится окно, куда можно перетащить файлы dazip. После этого выделите их и нажмите Install selected. В следующий раз, когда вы запустите игру, перейдите в меню дополнений — там должны появиться моды dazip. Активируйте их.

Лучшие моды для Dragon Age: Origins