Hello Neighbor получит киноадаптацию от сценариста «Пяти ночей с Фредди»

Хоррор-выживалка Hello Neighbor официально получит киноадаптацию. Над сценарием фильма работает Тайлер Макинтайр, ответственный за экранизацию Five Nights at Freddyʼs.

О съемках адаптации «объявили» в новой серии анимационного веб-сериала Secret Neighbor, основанного по игре. В конце эпизода мультфильм резко прерывается помехами, и начинается съемка от первого лица: оператор подходит к карусели с маской Теодора Питерсона, и там он находит титульный лист сценария фильма.

A Hello Neighbor Movie !!! pic.twitter.com/aAtjp5Nno9 — Jon Carnage (@JonCarnage) November 7, 2024

Продюсерами фильма выступили генеральный директор директор компании tinyBuild Алекс Ничипорчик и соавтор анимационного сериала по игре **Джонатан «Carnage» Джойс.**Производством киноадаптации занимается студия **BoulderLight Pictures.**Дата выхода экранизации пока не анонсирована.