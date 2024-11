Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, ноябрь 2024

Последний месяц осени — знаменательное событие для геймеров, потому что именно на него пришлись одни из самых ожидаемых релизов 2024 года. А пока вы планируете отгулы, отпуска и предзаказы, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store можно забрать Deceive Inc.: соревновательный шпионский боевик, где секретные агенты под маскировкой пытаются выкрасть тайную информацию. Нюанс в том, что у всех агентов — уникальные способности, и каждый встречный NPC может оказаться замаскированным соперником. Хорошая забава для поклонников социального стелса, блефа и напряженных пряток. Игру раздают до 14 ноября.

На бесплатные выходные в Steam вышла пошаговая стратегия Age of Wonders 4. Поклонникам серии вряд ли нужно объяснять, в чем шарм Age of Wonders, а всем остальным — представьте своеобразный гибрид Heroes of Might and Magic и Civilization. В Age of Wonders 4 каждый может создать уникальную фэнтези-цивилизацию и привести свой народ к процветанию самыми разными способами. Попробовать игру можно до 11 ноября.

На бесплатные выходные также вышла ICARUS: проект команды автора DayZ Дина Холла. Игра посвящена выживанию на терраформированной планете, которая вместо рая для человечества превратилась в ад — суровый и полный хищных зверей. Изучать враждебный мир можно как в одиночку, так и в компании других игроков: это кооперативная песочница, где все работают сообща. Поиграть в ICARUS бесплатно можно до 11 ноября.

Наконец, в ранний доступ Steam вышел подарок тем, кто застал времена Runescape. Brighter Shores — новый проект создателя оригинальной MMORPG, который во многом продолжает ее традиции. Игроков ждет проработанный, разделенный на тайлы мир, разветвленная система прокачки, живая экономика и дух ММО старой школы.