В Epic Games Store раздадут набор Castlevania Anniversary Collection

В Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. В этот раз до 19:00 по МСК 14 ноября отдают Deceive Inc. Шутер с элементами социальной дедукции можно забрать российским пользователям. Во всём остальном мире также отдают набор с легендой Эш для Apex Legends.

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Deceive Inc. получила очень положительные пользовательские отзывы. Игру хвалят за необычный геймплей, в котором нужно использовать хитрость и плести интриги против других геймеров, чтобы прийти к победе. До сих пор игра продолжает получать контентные обновления.

Что касается набора для Apex Legends, то он не ограничится одним лишь играбельным героем. Для неё будет доступен эпический облик «Горящий хром».

А уже с 14 ноября получится бесплатно забрать Castlevania Anniversary Collection. В состав сборника входит ряд классических игр серии, в которых игроки будут исследовать замок и сражаться с монстрами. Увы, для игроков из России акция будет недоступна.