Take-Two продала Private Division неизвестному покупателю

Take-Two Interactive продала свое издательство инди-игр Private Division. Все выпущенные и будущие релизы подразделения перейдут к новому покупателю, чье имя не разглашается.

Издательский бренд стоял за такими проектами, как The Outer Worlds, Kerbal Space Program 2, OlliOlli World, Hades, After Us и Ancestors: The Humankind Odyssey. Однако No Rest for the Wicked и дальше будет получать поддержку от Take-Two.

Во время рабочего собрания сотрудники Take-Two объявили, что в дальнейшем им нужно сосредоточиться на своём основном бизнесе и мобильных приложениях. В своем заявлении они также отблагодарили Private Division за вклад в компанию и сказали, что «уверены в достижении успеха в своем новом доме».

Продажа Private Division последовала за решением Take-Two прекратить работу независимых студий Roll7 и Intercept Games, которые работали под управлением этого лейбла. Слухи о закрытии или продаже Private Division упоминались еще летом, а месяцами ранее Take-Two объявляла о сокращении штата и отмене ряда игр.