Композитор The Legend of Zelda: Breath of the Wild покинул Nintendo

Композитор Ясуки Ивата может похвастаться портфолио из множества популярных игр Nintendo, но особенно хорошо он постарался в эпоху Switch. Музыку композитора можно услышать в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 и не только. Увы, теперь Ивата объявил об уходе из Nintendo.

© скриншот

Сообщение получилось запоздалым. На самом деле композитор ушёл из Nintendo ещё в июле 2023 года. Ивата решил сделать шаг в некоем новом направлении и сердечно поблагодарил всех поклонников.

«В июле прошлого года я сделал шаг в новом направлении, оставив свою должность в Nintendo. Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность всем, кто поддерживал меня на протяжении многих лет, тем, кому нравилась моя работа, и всем, кто слушал музыку в рамках игр, частью которых я был. После своего ухода я работал над новыми проектами и надеюсь, что в ближайшем будущем у меня будет возможность поделиться с вами некоторыми из них», — поделился композитор.

Ясуки Ивата надеется, что поклонники захотят продолжить следить за его творчеством. Он уже принимает участие в неких неанонсированных проектах, но не спешит делиться подробностями. А в ожидании можно насладиться одной из множества мелодий, созданных композитором.