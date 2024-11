В эксклюзивной для PC и Xbox стратегии Age of Empires 2 заметили игроков на PlayStation

В сети появился скриншот из Age of Empires II: Definitive Edition, на котором в списке игроков можно увидеть двух пользователей, якобы играющих на PlayStation. Сама стратегия на данный момент остаётся эксклюзивом для PC и Xbox, поэтому показанные игроки могут быть тестерами новой версии.

© скриншот

Также не исключено, что значок PlayStation напротив никнеймов игроков вовсе не говорит о их реальной платформе, а является лишь багом. Однако теория о простой ошибке рушится из-за того, что редактор издания The Verge упоминал о выходе Age of Empires 2: Definitive Edition на PlayStation 5 в начале 2025 года.

© скриншот

Тогда он верно определил окно релиза Age of Mythology: Retold в сентябре этого года, а также заявил о возможном портировании новой стратегии на PS5 через некоторое время после релиза. Эти планы вполне сочетаются с программой Project Latitude, которая заключается в выпуске консольных эксклюзивов Xbox на платформах конкурентов.

В любом случае, если сейчас Age of Empires 2 действительно тестируется на PS5, анонс может быть не за горами. Сама игра продолжает обновляться — 14 ноября для неё выпустят дополнение Chronicles: Battle for Greece.

Оригинальная Age of Empires 2 вышла в 1999 году, а Age of Empires II: Definitive Edition стала масштабным ремастером. Он вышел на PC в 2017 году, после чего в 2021 году был портирован на Xbox One и Xbox Series. За прошедшее время разработчики успели выпустить множество обновлений и дополнений, из-за чего в плане контента стратегия значительно отличается от оригинала.