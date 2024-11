Разработчики Risk of Rain 2 анонсировали масштабные изменения после скандала

Издательство Gearbox Publishing объявило, что хочет превратить Risk of Rain 2 в игру, которая будет радовать сообщество долгие годы. Частью этой программы стал вышедший вчера масштабный патч, который правит ряд ошибок и проблем дополнения Seekers of the Storm. Но в планах разработчиков — намного больше изменений.

© скриншот

Планы по обновлению экшен-рогалика создатели разбили на три фазы:

Этап 1: Предметы и элитные враги; Этап 2: Бой с боссом Ложный Сын; Этап 3: Выжившие.

© скриншот

В ходе правок и изменений будут пересмотрены многие игровые предметы, чтобы они лучше подходили к нынешним условиям. Игрокам дадут возможность уклоняться от атак элитных монстров, а битва с финальным боссом станет более честной. Все выжившие получат обновлённые умения и возможности, чтобы они лучше чувствовали себя в сражениях.

Дополнение Seekers of the Storm вышло в конце августа и столкнулось с резко отрицательными отзывами игроков. Оно изобиловало ошибками и техническими проблемами, при этом запрошенную цену многие сочли ничем не оправданной. Разработчики пообещали исправить ситуацию.