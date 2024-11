Продолжение Stalker и новая игра автора Silent Hill: во что поиграть в ноябре

Ноябрь обычно всегда становится довольно занятым месяцем для игровой индустрии, и 2024 год — не исключение. Геймеров ждут любопытные проекты всех калибров, не говоря уже о самом ожидаемом релизе последних нескольких лет. Рассказываем, во что можно будет поиграть в ноябре на ПК и консолях.

5 ноября — Metal Slug Tactics

Metal Slug Tactics — возвращение культовой франшизы Metal Slug в формате пошаговой тактики. Игроку предстоит собрать команду наемников из героев предыдущих игр серии и ввязаться в огромное множество перестрелок: разработчики обещают 110 нарисованных вручную карт, 36 видов оружия, отсылки к классике и тонны контента.

7 ноября — Metro Awakening VR

Новая Metro — теперь в VR! Metro Awakening расскажет историю врача, которому предстоит совершить опасное путешествие по тоннелям столичной подземки в поисках своей жены. Характерное внимание к деталям и механики выживания, вроде смены фильтров противогаза и зарядки фонарика, в VR заиграют новыми красками. Для игры необходима гарнитура виртуальной реальности.

7 ноября — Empire of the Ants

Подарок любителям RTS. В Empire of the Ants игрокам предстоит возглавить колонию муравьев, чтобы завоевать новые территории, получить источники пищи и заключить союзы с другими животными. По словам разработчиков, сюжет игры написан по мотивам книги Бернарда Вербера «Муравьи» — бонус для тех, кто читал оригинал.

7 ноября — Goat Simulator Remastered

Единственный и неповторимый симулятор козла получит полноценное переиздание. Goat Simulator Remastered включает в себя не только множество графических и механических обновлений, но и весь контент, выпущенный для оригинальной игры. А это значит, что причинять хаос можно будет минимум на пяти просторных картах.

8 ноября — Slitterhead

Slitterhead — новый проект Кэйитиро Тоямы, автора Silent Hill, Siren и Gravity Rush. И он обещает быть не менее эксцентричным, чем прошлые работы геймдизайнера. Игрок примерит на себя роль паразита, который вселяется в людей, чтобы вычислять и уничтожать жутких монстров, угрожающих человечеству. Проект довольно бюджетный, но поклонникам творчества Тоямы не стоит проходить мимо.

12 ноября — Antonblast

Antonblast — яркий ретро-платформер, который, как и прошлогодний хит Pizza Tower, почерпнул вдохновение в серии Wario Land. Динамит Антон хочет поквитаться с самим Сатаной, поэтому он должен добраться до конца каждого уровня, заложить взрывчатку — и вернуться назад, пока таймер не истек. Динамичный геймплей, отличный пиксель-арт и музыка — бальзам на душу поклонникам жанра.

12 ноября — The Rise of the Golden Idol

Пожалуй, вряд ли кто-то думал, что инди-детектив The Case of the Golden Idol получит продолжение — однако оно выйдет уже совсем скоро. The Rise of the Golden Idol расскажет о событиях нашего времени: проклятый золотой идол добрался и до современности, а это значит, что игроков вновь ждут запутанные дела, интриги и предательства.

14 ноября — Sorry We’re Closed

Ностальгический инди-хоррор, отдаленно напоминающий гибрид Silent Hill и Killer7 от Suda51. Главную героиню Sorry We’re Closed проклял демон — на лбу девушки буквально появился третий глаз, способный видеть искаженный, проржавевший мир, полный чудовищ. А игроку предстоит не только найти способ избавиться от проклятия, но и спасти жизни близких людей героини.

20 ноября — Stalker 2: Heart of Chernobyl

А под конец месяца выйдет, пожалуй, самая ожидаемая игра года. Продолжение «Сталкера» обещает быть крайне амбициозным, и, судя по первым отзывам журналистов, разработчики, по большей части, справились со своими задачами. Остается надеяться, что производительность и стабильность релизной версии не пострадают.