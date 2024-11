Не страшные игры, которые пугали лучше любого хоррора

Игры, не принадлежащие к жанру хорроров, иногда пугают лучше любых ужастиков. Потому что от них никто не ждет странных или жутких вещей — они застают врасплох и оставляют более яркое впечатление. Портал PC Gamer рассказал об играх, которые пугали вне зависимости от своего жанра.

Шепот в Black & White

Каждый раз, когда в симуляторе бога Питера Молинье Black & White умирал горожанин, некий призрачный голос шепотом произносил слово «смерть». Из-за того, что звук шепота был совсем чуточку громче обычных звуковых эффектов, он имел свойство надолго оседать в подсознании. Еще хуже тот факт, что игра периодически шептала имя игрока, если оно было достаточно распространенным и встречалось в архиве звуковых сэмплов. Никто до сих пор не знает, как именно работала эта мелочь, но, возможно, дело было в регистрации Windows.

Смерть старушки в The Graveyard

Несмотря на название, The Graveyard — совсем не хоррор. Это экспериментальная арт-игра от Tale of Tales, где игроку нужно провести старушку через кладбище под аккомпанемент саундтрека. А потом старушка просто садится на скамеечку, чтобы отдохнуть. Конец. По крайней мере, в бесплатной версии игры. В платной есть шанс, что старушка умрет прямо на этой скамейке. И она останется мертвой даже после перезапуска игры. Наверное, так The Graveyard хотела показать скоротечность жизни: момент смерти старушки можно легко пропустить, и застать его во второй раз уже не выйдет.

Жуткий Ватсон из Sherlock Holmes: Nemesis

Иногда самые забавные моменты видеоигр происходят из-за странного поведения ИИ-компаньонов, особенно их трудностей с навигацией по ландшафту. Но даже самые смешные из них, вроде Плотвы из «Ведьмака», теряющейся на крышах, выглядят немного жутковато.

Один из лучших примеров странного поведения NPC — печально известный Ватсон из Sherlock Holmes: Nemesis 2008 года. Там игрок никогда не видел доктора Ватсона в движении: он просто бесшумно телепортировался каждый раз, когда игрок не смотрел на него. По крайней мере, так было в релизной версии игры.

Трагедия Эдды в Final Fantasy XIV

Разработчики Final Fantasy XIV вряд ли пытались всерьез напугать игроков этой веткой заданий, но у них все равно получилась по-настоящему крепкая хоррор-история.

Игрок впервые встречает Эдду в рамках основного сюжета. А точнее, в рамках задания, которое призвано показать, что жизнь приключенца — не сахар. Партия Эдды едва спаслась из подземелья, но она, будучи хилером группы, не смогла спасти своего жениха и друга детства. Что, впрочем, не помешало ей вынести голову парня из подземелья в сумке.

Позже, после зачистки другого подземелья, игрок вновь встречает несчастную целительницу. Она говорит, что протагонист — ее пример для подражания, и она хочет преодолеть свою скорбь, чтобы стать сильным приключенцем. Но… Вместо этого разбитая горем Эдда слишком увлекается некромантией, что, в конце концов, приводит к прохождению другого подземелья. Tam-Tara Deepcroft (Hard) — усложненный вариант испытания, где убили ее жениха.

Не говоря уже о том, что сам сюжет получился депрессивным, в конце игрока ждет самый настоящий скример — чуть ли не единственный во всей игре.

Мавзолей в Thief: The Dark Project

Хоррор — не главная составляющая серии Thief, однако атмосфера классической трилогии настолько мрачная, что редкие экскурсии в мир паранормальных явлений оставляют долгое впечатление. Практически каждый слышал об уровне Shalebridge Cradle из Thief 3: гибриде детского приюта и психлечебницы. Но отдельного упоминания заслуживает миссия Down in the Bonehoard из оригинальной игры.

Она начинается со спуска по тесным криптам и тоннелям, после чего карта превращается в огромный мавзолей, до отказа набитый нежитью. Зомби опасны и сами по себе, но больший дискомфорт создает ощущение, что игрок здесь чужой. Можно чуть ли не физически почувствовать затхлость воздуха и древнюю пыль, неодобрение низкополигональных статуй, постоянно наблюдающих за воришкой. А бесконечно горящий мертвец, охраняющий сокровище, и вовсе потом снится в кошмарах.