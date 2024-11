В новом геймплее Indiana Jones and the Great Circle показали битвы с врагами и археологию

В сети появилось 10 новых минут геймплея Indiana Jones and the Great Circle, где главный герой разбирается с врагами и изучает древние достопримечательности.

В видео можно оценить систему рукопашного боя — в сражениях Индиана использует не только свой знаменитый кнут, но и крепкие кулаки. Руками можно не только наносить различные удары врагам, но и блокировать атаки противников.

Во время исследования локаций нужно будет искать правильные пути, разгадывать загадки и тому подобное. К тому же Джонс может фотографировать окружающие его детали и события.

В процессе изучения древних храмов поможет тот же кнут, как и зажигалка с иными подручными средствами. Кроме того, в видео можно увидеть посещение музея и Ватикана.

Некоторые пользователи сети обратили внимание, что в ролике можно заметить и технические проблемы приключения — к примеру, падение частоты кадров. Занятно, что при этом авторы нацелились на поддержку 60 FPS на Xbox Series.

Ранее в сети появились превью игры, которые оказались очень положительными. Судя по всему, у авторов получился экшен в духе оригинальных картин про Джонса.

Роль самого археолога сыграл Трой Бейкер из The Last of Us, правда, как оказалось, изначально на партию собирались взять другого актёра.

Релиз Indiana Jones and the Great Circle состоится 9 декабря на PC и Xbox Series, а весной 2025 года приключение появится на PS5.