Как решить головоломку на Маяке в Dragon Age: The Veilguard

Головоломка со статуями на Маяке открывается достаточно рано по сюжету Dragon Age: The Veilguard. По факту, она доступна сразу после завершения пролога: достаточно лишь спуститься по лестнице и прочесть табличку на загадочном люке. Портал PC Gamer рассказал, как решить этот паззл.

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На табличке в холле Маяка можно найти загадку, которая говорит о трех встречах лицом к лицу под небом. На практике это значит, что игроку нужно отыскать три пары статуй и развернуть их друг к другу. А «под небом» — значит, что они стоят во дворе.

Первая пара статуй находится прямо над выходом во двор. Поверните налево, поднимитесь по лестнице и пройдите на парапет, где стоят две статуи (а между ними — сундук). Активируйте обе статуи дважды, чтобы развернуть их друг к другу.

После первой пары пройдите чуть дальше по парапету, чтобы найти следующую статую. Ее пара находится поодаль, с правой стороны здания на дальнем конце двора. Поверните первую статую один раз по часовой стрелке, затем перейдите двор, поднимитесь по лестнице и поверните вторую статую дважды в любом направлении.

Последняя пара стоит под зданием, где часто проводит время Неве. Спуститесь по парящим платформам к лестнице — одна из статуй стоит через арку. Поверните ее один раз по часовой стрелке. Затем поднимитесь назад по платформам и обогните здание рядом. Поверните эту статую дважды в любом направлении.

После того, как вы решите головоломку, появится зеленый огонек: следуйте за ним в холл Маяка. Затем пройдите к круглому люку, где вы впервые нашли записку, и откройте его. За ним скрывается секретная музыкальная комната. А внутри — запись в кодексе и несколько сундуков, в которых ждет золото и кристаллы.