The House of the Dead получит новую киноадаптацию

Аркадная хоррор-франшиза The House of the Dead получит экранизацию. К адаптации игры от SEGA приступит Пол У. С. Андерсон, режиссер фильмов по Resident Evil и Monster Hunter.

© скриншот

Как заявляет режиссер, фильм будет основываться на сюжете The House of the Dead 3.

Это история о женщине, Лизе Роган, которая пытается спасти своего отца, А ещё это история о Дэниеле Кьюриене, сыне человека, который вызвал эту вспышку мутаций, и теперь ему приходится расплачиваться за грехи отца.

Над фильмом также будут работать давний партнёр Андерсона по «Обители зла» Джереми Болт, Тору Накахара из SEGA, руководивший адаптацией «Соника в кино», Дмитрий М. Джонсон, Дэн Джевонс и Тимоти И. Стивенсон.

© скриншоты

Тору Накахара отметил, что раньше SEGA немного скептически относилась к участию в крупных голливудских проектах, однако после фильмов о Сонике компания «изменила динамику своей трансмедийной политики и начала рассматривать эти инициативы как возможность расширения бренда».

Андерсон, будучи поклонником серии, намерен превратить фильм в «триллер от первого лица», где зрители смогут почувствовать себя на месте главных героев. Проект планируют запустить в производство во втором квартале 2025 года.