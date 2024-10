Ремастер Horizon Zero Dawn вышел на PS5 и стал доступен для предзагрузки в Steam

На PlayStaton 5 состоялся релиз ремастера Horizon Zero Dawn. Игра вышла на консолях в полночь по местному времени.

© скриншот

А вот до релиза на PC осталось приблизительно 11 часов. И в Steam игру уже можно предзагрузить. В России она официально недоступна для покупки, а так её ценник составил 50 долларов.

Полные системные требования новинки можно найти по ссылке.

© скриншот

Обладатели Horizon Zero Dawn могут приобрести обновление до версии Remastered отдельно за 10 долларов. Важно: предложение актуально для тех, кто приобрёл Horizon Zero Dawn на PC и PS4 или Horizon Zero Dawn Complete Edition на PS4, PS5 и PC, а также добавил игру в свою библиотеку во время акции PlayStation Play At Home.

Напомним, что Horizon Zero Dawn Remastered занималась команда Nixxes Software, известная по высококачественным портам игр PlayStation на PC. Журналисты оценили ремастер на уровне оригинала.