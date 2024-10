Действительно ли Concord — крупнейший провал среди живых сервисов?

Concord не получит второй шанс на жизнь. Шутер Sony, оглушительно провалившийся в августе, будет окончательно закрыт, как и студия его разработчиков. Concord уже называют крупнейшим провалом за всю историю игровой индустрии, и это вполне оправданно… Но раньше случались похожие случаи. Портал PC Gamer сравнил Concord с другими крупными разочарованиями.

Concord

Что: соревновательный hero-шутер от бывших сотрудников Bungie

Время разработки: более шести лет

Бюджет: неизвестен, но, по данным прессы, более $200 млн

Закрытие: через 11 дней после релиза

После анонса на State of Play и пары раундов тестирования, Concord вышла на PlayStation и в Steam за $40. Игра попросту не продалась: максимальный онлайн в Steam составил всего 697 игроков.

Многие предполагали, что у проекта есть шансы стать условно-бесплатной игрой, однако Helldivers 2 стоила те же $40, что не помешало игре стать одной из главных сенсаций года. Тяжело сказать, почему Concord так провалилась, но, скорее всего, дело в отсутствии каких-то свежих, оригинальных идей, привлекающих внимание публики. Дружелюбная банда космических разбойников никого не заинтересовала, равно как и система баффов, мотивировавшая часто менять персонажей. Concord не была плохой игрой, но никого это особо не волновало.

Sony прекратила продажи Concord и отключила серверы игры всего через 11 дней после релиза. А 29 октября издатель заявил, что студия будет закрыта. Годы работы и сотни миллионов долларов привели к печальному провалу.

The Day Before

Что: extraction-шутер от маленькой студии

Время разработки: более трех лет

Бюджет: неизвестен, но гораздо меньше, чем у других игр в списке

Закрытие: через 4 дня после релиза

Concord закрылась шокирующе быстро, но даже этот инцидент не сравнится с рекордом The Day Before. От релиза игры до закрытия студии прошло всего четыре дня.

После впечатляющего трейлера 2021 года многие геймеры оптимистично думали, что The Day Before будет чем-то вроде ММО версии The Last of Us, но инди-разработчик Fntastic, ранее разработавший успешную prop hunt игру, не имел опыта и бюджета для таких амбиций. На релизе в декабре 2023 всем быстро стало понятно, что The Day Before — функционирующий, но не очень хороший зомби extraction-шутер, даже близко не тянущий на ММО-революцию. По крайней мере, игра точно не походила на то, что разработчики наобещали за два года сомнительного маркетинга и задержек.

Fntastic закрыла The Day Before через пару дней после релиза, вернула покупателям деньги и прикрыла студию, объявив предприятие коммерческим провалом. Теперь основатели компании пытаются вернуться на рынок, но их недавний Kickstarter, предсказуемо, не собрал нужный объем денег.

Crucible

Что: hero-шутер от Amazon

Время разработки: как минимум четыре года

Бюджет: неизвестен, но Amazon потратила на игровое подразделение до $500 млн

Закрытие: через 173 дня после релиза

Crucible была плохой. Очень плохой. Игра задумывалась как PvPvE шутер на огромных аренах, но не вписывалась в рамки королевской битвы или, собственно, арена-шутера. Она больше напоминала скучную версию Overwatch. Проект был бесплатным, но в год, когда вышла Call of Duty: Warzone, а Fortnite то и дело проводила бесплатные концерты, безделушка от Amazon никого не привлекла.

LawBreakers

Что: скоростной арена-шутер от бывших сотрудников Epic

Время разработки: примерно 3 года

Бюджет: неизвестен, но команда состояла из 60 человек при поддержке Nexon

Закрытие: через один год и шесть дней после релиза

LawBreakers была дебютным проектом Boss Key Productions — студии, созданной Клиффом Блезински после ухода из Epic Games. Он потратил годы на серию Gears, поэтому решил, что его первая игра на новом поприще должна заново разжечь популярность арена-шутеров. Именно такой LawBreakers и получилась: динамичной, с высоким порогом вхождения и мячом, озвученным Джастином Ройлендом.

LawBreakers была удачной игрой, однако она вышла в максимально неподходящий момент. Самым популярным шутером 2017 года по-прежнему была Overwatch. Публика жаждала добрых, жизнерадостных игр с маскотами, тогда как LawBreakers отдавала «крутизной» середины нулевых и дуболомными персонажами.

Не помог и высокий порог вхождения. LawBreakers была крайне нишевым продуктом, и в дни, когда кроссплей не считался нормой, аудитория на ПК и консолях была слишком маленькой для стабильного матчмейкинга. Разработчики поддерживали игру обновлениями год, но это ни к чему не привело.

Babylon’s Fall

Что: live service боевик от PlatinumGames и Square Enix

Время разработки: примерно пять лет

Бюджет: неизвестен, но живые сервисы от Square Enix обычно недешевые

Закрытие: через 343 дня после релиза

Babylon’s Fall была попыткой PlatinumGames выйти на рынок живых сервисов: тогда от студий подобного калибра ничего иного и не ждали. Да и сама идея звучала неплохо: боевик от мастеров жанра, где нужно продираться через орды врагов к вершине Вавилонской башни.

К сожалению, Babylon’s Fall не оправдала ожиданий. Хотя в игре были заметны следы характерного почерка PlatinumGames, проект подвела примитивная, однообразная система прогрессии и наглая монетизация. Через два месяца после релиза онлайн просел настолько, что в Steam в игру порой играл всего один человек.

Artifact

Что: карточная игра по мотивам Dota от создателя Magic: The Gatheing

Время разработки: четыре года, плюс время на провалившийся перезапуск

Бюджет: неизвестен

Закрытие: игра по-прежнему доступна, но поддержка завершилась через 827 дней после релиза

Сложно представить, что карточная игра от Valve может провалиться, но Artifact все-таки смогла. Она была сложной, как и можно ожидать от чего-то, что пытается повторить глубину MOBA, но проблема в другом. Artifact, в отличие от своих бесплатных конкурентов, стоила $20, и дополнительно предлагала покупать карты за реальные деньги.

Онлайн игры быстро просел, из-за чего Valve попыталась перезапустить игру под брендом Artifact 2.0, упростив механики и убрав монетизацию. Не помогло. После того, как перезапущенная версия проекта не смогла привлечь аудиторию, Valve отменила поддержку игры. Но, справедливости ради, совсем из Steam она не ушла: сейчас поиграть в Artifact может любой желающий, причем бесплатно.