В следующей Call of Duty могут вернуть оригинальную команду режима «Зомби»

По данным игроков, которым удалось принять участие в тестах Call of Duty 2025, в игре должны вернуть оригинальную команду из режима «Зомби».

© скриншот

Речь идёт про Танка Демпси, Николая Белинского, Такео Масаки и Эдварда Рихтгофена. Про появление персонажей как раз и упоминают тестеры, причём один из фанатов отметил, что герои выглядят старше их молодых версий (и на версию Ultimis они тоже не похожи).

Сама сюжетная линия о зомби тоже получит продолжение, а в центре окажется новый злодей, который хочет поглотить энергию Тёмного Эфира у оригинальных персонажей и вернуть старую мультивселенную.

Источники подтвердили некоторые детали утечек о режиме, отметив, что главной картой будет Tranzit inspired — причём она обладает некой системой перемещения по локации. Всего в режиме якобы будет шесть карт, хотя этот план могли и изменить со времён тестов.

Изначально главные герои «Зомби» появлялись в Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2. Учитывая, что Call of Duty 2025 должна продолжить последнюю, возвращение героев выглядит убедительно.

Основная кампания Call of Duty 2025 якобы расскажет о столкновении Харпер и Мейсона с новым злодеем, чьи действия грозят страшными последствиями для всего мира.

Ещё в шутере должны переработать систему передвижения, выпустить ремастеры карт некоторых прошлых частей и так далее.

Несколько дней назад во франшизе вышла Call of Duty: Black Ops 6, которая пользуется популярностью у игроков. Правда, недавно разработчики шутера из отдела по контролю качества вышли на забастовку из-за требований вернуться в офис.