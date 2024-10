The Storybook Vale: что мы знаем о втором дополнении для Dreamlight Valley

В ноябре Disney Dreamlight Valley получит второе дополнение — The Storybook Vale. На этот раз игрокам предстоит восстановить мир на землях, растерзанных двумя из лучших злодеев за всю историю Disney. Портал PC Game рассказал, что мы знаем о дополнении.

© Steam

Дата релиза The Storybook Vale

Новое дополнение выйдет 20 ноября 2024. Пока неизвестно, какую историю оно расскажет, однако игроки точно получат доступ к трем новым биомам и трем новым персонажам, которых можно будет пригласить в долину. Продолжение сюжета должно выйти летом 2025, но точной даты релиза еще нет.

В отличие от первого дополнения, A Rift in Time, The Storybook Vale будет разделено на две части — не на три. Поэтому обе части будут больше, а ждать продолжения придется чуть меньше. Покупка расширения автоматически открывает доступ к обеим частям DLC: дополнительно тратить деньги на финал не нужно.

Что такое The Storybook Vale

The Storybook Vale — второе дополнение для Disney Dreamlight Valley, которое расскажет совершенно новую историю с участием новых персонажей. Игрокам предстоит восстановить страницы, вырванные из зачарованной книги: они приняли форму милейших оригами-человечков. А потому сюжет начнется с того, что игрок получит посох, которым можно будет ловить милых беглецов и возвращать их в книгу.

Пользователей также ждут три новых биома: The Bind, Ever After и Mythopia. Первый выглядит как уютный осенний лес, а второй вдохновлен шотландским и скандинавским фольклором. Третий же будет идеальным местом для тех, кто соскучился по «Геркулесу».

Помимо этого, дополнение добавит в игру новых животных-компаньонов. В The Bind появятся совы, в Ever After — маленькие дракончики, а в Mythopia — жеребята-пегасы. Каждый биом получит уникальные ресурсы и флору, такую как маковые цветы, белые грибы и цветы бугенвиллеи, а также новых рыб — карпов кои и зубаток.

Какие персонажи появятся в The Storybook Vale

На данный момент подтверждены четыре персонажа:

Аид

Малефисента

Мерида

Флинн Райдер

Разработчики намекали и на пятого, секретного персонажа, но пока нет никаких подтверждений, что он существует в реальности. Если верить анонсирующей презентации, Аид и Малефисента будут центральными антагонистами сюжета, а Мерида и Флинн Райдер появятся в двух новых биомах.

Роль Мериды и Флинна пока неизвестна, однако The Storybook Vale может послужить отличным предлогом для воссоединения Флинна и Рапунцель, сыгравшей роль в предыдущем дополнении. Ну и, конечно же, игроки смогут пригласить всех персонажей в свою долину или на парящий остров.

Единственная, кто выбивается на фоне прочих — Малефисента. Хотя ей отведена важная роль в сюжете, она будет чаще появляться в событиях второй части дополнения. К тому же, паззл, засветившийся на презентации The Storybook Vale, намекает на появление Авроры — это было бы логично, учитывая роль Малефисенты.