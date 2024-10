Разработчики Banishers: Ghosts of New Eden и Jusant проведут забастовку из-за увольнений

Французская студия Don’t Nod, известная по Remember Me, оригинальной Life is Strange и февральской Banishers: Ghosts of New Eden, в этом месяце столкнулась с сокращением 69 сотрудников. Увольнения якобы необходимы для спасения компании, однако разработчики оказались не в восторге — профсоюз STJV призвал их на забастовку.

© скриншот

Согласно информации профсоюза, руководители Don’t Nod препятствуют переговорам, связанным с очередной волной сокращений. Временные рамки сократили до законного минимума, чтобы STJV и другие эксперты не могли провести консультации с разработчиками. Заодно в Don’t Nod отказались проводить дополнительные заседания.

Забастовка должна проходить сегодня и длиться в течение двух часов. От руководства Don’t Nod требуют поддержать «социальный диалог». Например, переговорные совещания должны проводиться с интервалом не мене двух дней. За это время избранные представители студии успеют обсудить темы, затронутые на совещании, совместно с профсоюзом.

Текущую ситуацию с сокращениями в Don’t Nod называют «очередной неумелой реорганизацией». Ранее этой осенью стало известно, что студия отменила две новые игры, а также осталась разочарованной из-за своих финансовых показателей. Продажи Banishers: Ghosts of New Eden и Jusant не оправдали ожиданий.