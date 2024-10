В eShop нашли размеры каждой игры в S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone для Nintendo Switch

Версия S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone для Nintendo Switch выходит уже 31 октября. И в eShop уже отыскали размеры файлов каждой игры в составе сборника.

© скриншот

Самой большой оказалась S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl — 7,4 ГБ. Затем идёт S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky с 6,2 ГБ. А вот для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat придётся освободить около 5,5 ГБ.

Напомним, что все игры из Legends of the Zone можно будет приобрести отдельно — по цене 20 долларов за тайтл. Стоимость самого сборника составила 40 долларов.

Сборник S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone уже доступен на PlayStation и Xbox. А 20 ноября состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PC и Xbox Series.