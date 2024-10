Фанатка Elden Ring запустила сайт по созданию стильных образов в играх FromSoftware

Одна из энтузиастов создала ресурс, позволяющий просматривать экипировку из всех игр FromSoftware, что облегчит создание стильных образов.

© скриншот

Он состоит из шести разделов, каждый из которых посвятили определенной игре: Elden Ring, Bloodborne, Dark Souls 1-3 и Demon’s Souls. Нажав на раздел, игроки получают доступ ко всей экипировке. Предметы можно фильтровать по цвету и стилю, что позволит быстрее находить необходимые сочетания.

Портал находится на ранней стадии разработки, но со временем добавят просмотр снаряжения на модели персонажа и способы их получения.

Следует уточнить, что традиция Fashion Souls прочно укоренилась в soulslike-играх 15 лет назад. Цель — создать идеальный образ, который впечатлит других игроков. Так, многие игроки запомнили яркий внешний вид игрока Let Me Solo Her, с которого недавно сняли бан за установку мода с танцем в Elden Ring.