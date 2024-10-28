Советы по Black Ops 6 для новичков: азы мультиплеера

Новая Call of Duty вышла — поклонников бессмертной серии ждет год обновлений, патчей и многопользовательских сражений. На запуске Black Ops 6 получила 16 абсолютно новых карт и 33 вида оружия, не говоря уже о пачке новых механик. Портал Gamespot поделился советами для тех, кто только собирается влиться в Black Ops 6.

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Практикуйте навыки омнипередвижения

Black Ops 6 может быть достаточно приземленным, boots-on-the-ground шутером, однако игра получила самую продвинутую механику передвижения со времен «реактивной» эпохи научно-фантастических частей Call of Duty. К счастью, игра разрешает запустить тренировочный курс в любой момент, чтобы обучиться азам механики и потренироваться в паркуре.

Поменяйте настройки

Black Ops 6 предоставляет гораздо больше индивидуальных настроек, чем любая из предыдущих частей Call of Duty. Например, параметр «умное движение» позволяет автоматизировать многие базовые действия, а другие опции — отключить задержку спринта или снизить количество нажатий, необходимых для тех или иных действий. Помимо этого, стандартные настройки графики Black Ops 6 не очень хорошо подходят для многопользовательских матчей. Попробуйте отключить размытие, эффект зернистости и глубину поля, чтобы повысить видимость.

Слушайте и общайтесь с товарищами по команде

В Black Ops 6 желательно играть с наушниками: качественный объемный звук поможет прислушиваться к шагам противников и ориентироваться на карте по шуму. Кроме того, микрофон гарнитуры поможет общаться с командой — в режимах, где нужно выполнять те или иные цели, это важно. Если вы категорически не хотите общаться голосом, то хотя бы оставляйте отметки для товарищей. Игра разрешает помечать локации и врагов, чтобы предупредить союзников.

Играйте в группе

Даже опытные ветераны Call of Duty не смогут привести свою команду к победе в одиночку, особенно если никто не выполняет цель и не делится информацией. Постарайтесь играть хотя бы с одним или двумя друзьями, чтобы повысить шансы на победу.

Настраивайте свои разгрузки

Настройка оружия в Black Ops 6 работает предельно удобно. По мере прокачки и разблокирования аксессуаров вы сможете сохранять собранное оружие в разгрузки, которые будут доступны во всех режимах игры. Да, в том числе в зомби и Warzone, когда Black Ops 6 получит интеграцию с королевской битвой.

Выбирайте награды за серии грамотно

В отличие от предыдущих двух лет, Black Ops 6 награждает игроков за набор очков — не за убийства. А это значит, что игрока не наказывают за смерть: вместо этого игра награждает за командную работу. Убийства тоже приносят очки, но их также можно получить за захват и удержание целей, вызов беспилотников, использование устройств поддержки и многое другое. Причем особенно стоит отметить беспилотные разведчики — они, как и средства против вражеских гаджетов, приносят особенно много очков.