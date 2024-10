Космический симулятор Starbound вышел на Xbox

Космический симулятор Starbound наконец вышел на Xbox One и Xbox Series. До этого, в конце августа и начале сентября, прошло закрытое тестирование игры на консолях Microsoft.

© скриншот

Starbound — дебютная игра студии Chucklefish, которая вышла в 2016 году. В ней игрокам предстоит исследовать бескрайние просторы галактики, бороться с врагами и улучшать свой корабль. Космическая песочница также может похвастаться своим богатым сюжетом и приятным саундтреком.

В игре также доступен кооперативный режим: владельцы Xbox One и Xbox One X могут собираться компанией до четырех человек, когда на Xbox One S можно играть лишь вдвоём.