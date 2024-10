У Balatro стартовала коллаборация с Cyberpunk 2077 и Stardew Valley

Для карточного рогалика Balatro выпустили бесплатное обновление Friends of Jimbo Pack 2, с которым у проекта стартовала коллаборация с рядом других игр.

© скриншот

В частности, речь идёт про Cyberpunk 2077, Stardew Valley, The Binding of Isaac и Slay the Spire. Теперь игроки могут добавить в свою колоду карты с персонажами этих творений — Джонни Сильверхендом, матерью Айзека и даже менеджером магазина из SV.

В общей сложности в Balatro добавили 12 новых карт, которые можно увидеть в тематичеком трейлере в честь релиза новинки.

Как можно понять из названия обновления, это уже вторая подобная коллаборация для разработчиков из студии LocalThunk. Первая прошла в августе, тогда в игру добавили карты по мотивам «Ведьмака», Vampire Survivors, Dave the Diver и Among Us.

Само обновление Friends of Jimbo Pack 2 доступно на PC, PlayStation, Nintendo Switch и Android с iOS. Кроме того, авторы Balatro ещё работают над крупным бесплатным обновлением, которое должно добавить свежие идеи и тактические возможности в игру — его релиз состоится в следующем году.

Ранее коллаборация с самой Balatro стартовала в приключении Dave the Diver, куда добавили возможность сыграть в карты по правилам рогалика.