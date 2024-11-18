Выйдет ли Valorant в Steam?

Многие издатели игр пытались найти альтернативу Steam или создать собственный магазин приложений… И почти все они, рано или поздно, возвращаются в объятия Valve. Для многих проектов выход в Steam — не более чем вопрос времени, какой бы жесткой ни была позиция издателя. Портал PC Gamer прикинул, каковы шансы на выход крайне популярных игр в Steam.

© Riot Games

World of Warcraft

Дата релиза: ноябрь 2004

Шансы на появление в Steam: 30%

Процент был бы ниже, если бы недавние игры Activision-Blizzard, такие как Diablo 4 и Overwatch 2, не вышли бы в Steam. Однако есть подозрение, что бэкенд-технологии, необходимые для подписки на World of Warcraft, магазина и обслуживания персонажей, слишком переплетены с инфраструктурой самой Blizzard. Они разрабатывались в тандеме с нынешней итерацией Battle.net.

Diablo 4 и Modern Warfare 2 могли разрабатывать специально с прицелом на потенциальный релиз в других магазинах. А за World of Warcraft тянется 20-летний шлейф технологий разной степени устарелости, поэтому есть вероятность, что миграция в Steam способна причинить разработчикам много головной боли. «Пересадка» игры на новую площадку может занять месяцы, если не годы работы, причем издателю еще и придется отчислять Valve процент с прибыли. Blizzard вряд ли захочет отдавать 30% стоимости ежемесячной подписки в чужие руки.

Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero

Дата релиза: сентябрь 2020, апрель 2023, июль 2024

Шансы на появление в Steam: 40%

MiHoYo построила целую экосистему для своей библиотеки гача-проектов: от самостоятельных лончеров до социальной платформы, где фанаты могут общаться друг с другом. Steam издателю фактически не очень-то и нужен. Тем не менее, игры MiHoYou доступны и на других площадках, причем речь не только о Play Store и App Store. На ПК их можно загрузить через Epic Games Store. Правда, непонятно, стало ли это результатом соглашения между компаниями или китайцам просто нравится низкий процент отчислений, взимаемый Epic. Если дело в последнем пункте, то Steam в проигрыше, потому что Valve берет 30% против 12%. Хотя, если MiHoYo вдруг отчаянно захочет привлечь новую аудиторию, всякое может произойти.

Fortnite

Дата релиза: июль 2017

Шансы на появление в Steam: 2%

Fortnite вряд ли выйдет в Steam при Тиме Суини. Epic уже долго ведет юридическую битву против Google и Apple, чтобы не дать кому-либо еще отъесть кусок крайне прибыльного пирога. Если Fortnite приносит достаточно денег, чтобы Epic не нуждалась в дополнительных источниках финансирования, то у издателя нет никаких поводов выкладывать игру и в Steam, где комиссия составляет 30%. Epic Games Store работает в убыток, но до тех пор, пока Fortnite приносит баснословную прибыль, игра останется там.

League of Legends, Teamfight Tactics, Valorant, 2XKO

Дата релиза: октябрь 2009, июнь 2019, июнь 2020

Шансы на появление в Steam: 15%

Хотя Riot пока не пытается засудить Google и Apple за право не платить отчисления, прогноз по играм студии примерно такой же, как по Fortnite. Riot слишком много зарабатывает на продаже скинов, чтобы просто отдавать Valve треть прибыли. Скорее всего, грядущая 2XKO пойдет тем же путем.

Еще стоит помнить о том, что Counter-Strike 2 и Dota 2 (проекты Valve) — крупнейшие конкуренты Valorant и League of Legends соответственно. Если Riot выпустит свои игры в Steam, то будет буквально финансировать своего соперника на рынке.

Minecraft

Дата релиза: ноябрь 2011

Шансы на появление в Steam: 50%

По сравнению с многими другими проектами в списке, релиз Minecraft в Steam не был бы большим сюрпризом. Minecraft Dungeons и Legends уже доступны на платформе, а Minecraft Bedrock Edition — на PlayStation, Nintendo и мобильных устройствах, хотя правами на игру владеет Microsoft.

Есть два момента. Первый — на ПК Java и Bedrock версии игры имеют собственные лончеры, что может усложнить интеграцию в Steam. Второй — трудно сказать, сколько людей будут заинтересованы в покупке. Потому что, кажется, все, кто хотел поиграть в Minecraft на ПК, уже давно купили его в той или иной форме.