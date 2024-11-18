От Outlast до Silent Hill 2: самые страшные хоррор-игры

Хоррор для разных людей означает разные вещи. Кто-то на дух не переносит клоунов, других тревожит темнота или пауки. Игровые хорроры хорошо отображают широкий спектр различных страхов, но лишь единицы из них по-настоящему пугают. Портал IGN рассказал о самых страшных играх всех времен.

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Outlast

Outlast — идеальная адаптация жанра found footage в формат хоррор-игры. Разработчик Red Barrels не дает игроку совершенно никаких способов защититься; это игра в кошки-мышки, где протагонист — мышь, а кошки — агрессивные, изуродованные пациенты заброшенной психлечебницы. Outlast также превращает возможность видеть в темноте в ценный ресурс: продираться через тьму госпиталя можно лишь через зернистый объектив ночного режима камеры.

Alien: Isolation

Оригинальный фильм «Чужой» Ридли Скотта — показательный образец того, как можно создать напряжение при помощи одной-единственной, но смертельно опасной угрозы. На бумаге эту идею тяжело перенести в формат игры, однако студия Creative Assembly прекрасно справилась с этой задачей в Alien: Isolation. Она отказалась от бравых морпехов и галлонов кислотной крови в пользу скрытности, хитрых решений и жуткого страха перед одиноким Чужим.

Alien: Isolation — первоклассная игра по лицензии. Она уделила огромное внимание деталям первоисточника и скрупулезно воссоздала вселенную оригинала, от аналоговых компьютеров и постеров до освещения и звуковых эффектов. Но главным достижением авторов стал сам Чужой, чей комплексный ИИ делает игру незабываемой. Он мыслит, приспосабливается к действиям игрока и учится новым трюкам.

Dead Space

Resident Evil 4 перевернула жанр survival horror, вдохновив целое поколение подражателей. Dead Space была одним из таких подражателей, но это не помешало ей привнести в формулу Resident Evil 4 собственные идеи. Инженер Айзек Кларк вынужден выживать на заброшенной космической станции, чьи обитатели мутировали в некроморфов — жутких зомби, которых не останавливает даже пуля в голову. Причем в данном случае это не фигура речи. В Dead Space механика расчленения и прицельные выстрелы по конечностям играла ключевую роль.

P.T.

P.T. была всего лишь играбельным тизером несостоявшейся игры. К тому же, тизером, который больше нельзя загрузить. Тем не менее, совместный проект Хидео Кодзимы и Гильермо дель Торо был одной из самых запоминающихся игр, вышедших за последние 10 лет. Тихий релиз P.T. в PlayStation Store положил начало настоящей охоте за секретами, объединившей Интернет. И только совместными усилиями геймеры выяснили, что P.T. все это время была тизером новой Silent Hill. Жаль только, что в итоге Konami отменила проект и изъяла P.T. из цифровых магазинов.

Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent научила поколения геймеров относиться к темноте иначе. Именно эта игра была родоначальницей современного ренессанса хорроров и вернула жанр, отклонившийся в сторону боевиков, к истокам. Именно Amnesia задала моду на хорроры с беззащитными протагонистами и неуязвимыми монстрами, от которых можно лишь убегать. Со временем Amnesia стала достаточно влиятельной серией, чтобы на нее обращали внимание даже именитые разработчики. Так, Resident Evil 7 не зря переключилась на перспективу от первого лица.

Resident Evil 2 (2019)

На звание одного из лучших хорроров всех времен могут претендовать разные части Resident Evil, но ремейк второй — пожалуй, лидирующий кандидат. Оригинальная Resident Evil 2 преумножила достоинства первой игры: локации стали более жуткими, враги — более угрожающими, а напряженные моменты — еще более нервными. Приключения Леона и Клэр в Раккун-сити на долгие годы стали бенчмарком для жанра.

Ремейк же с уважением воссоздал и реконструировал то, за что люди полюбили вторую часть. Resident Evil 2 (2019) — отличный пример того, как нужно правильно разрабатывать ремейки старых игр для нового поколения аудитории.

Silent Hill 2

Если говорить о настоящем ужасе и его последствиях, то ни одна игра не сравнится с Silent Hill 2: тревожным психологическим путешествием в подсознание обычного мужчины, а также несчастных душ, что он встречает на своем пути. Шедевр Konami размышляет на множество тем, от эмоциональных трагедий до чувства вины, злости, жестокости и психических травмах. Причем каждый из этих вопросов подан по-человечески, с тактом и пониманием. Нарастающее ощущение, что протагонист спастись от неизбежной ошибки, переходит в шокирующий сюжетный поворот и битву против одного из самых запоминающихся антагонистов за всю историю игровой индустрии. Silent Hill 2 сполна заслуживает звания самого страшного хоррора.