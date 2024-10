Часть разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown начала трудиться над ремейком Rayman

Команда разработчиков Prince of Persia: The Lost Crown была распущена — это подтвердила Ubisoft. Но что стало с сотрудниками? Свет на ситуацию пролил известный инсайдер Том Хендерсон. Он заявил, что авторы метроидвании перешли работать над тремя другими проектами в Ubisoft. Это будут:

Beyond Good & Evil 2 — разработку сиквела возобновили в 2017 году, именно на его создание направили основную часть команды; Project Ovr — часть сотрудников перешла на разработку новой основной части Ghost Recon; Project Steambot — ремейк оригинальной Rayman, на которую также перешла часть авторов The Lost Crown.

Хендерсон рассказал, что многие в Ubisoft недоумевают от того, почему компания вкладывает столько сил и средств в Beyond Good & Evil 2 — до релиза сиквела остаётся ещё несколько лет. Ремейк Rayman также не сыскал большой популярности, хотя о нём известны некоторые детали. .

Костяк разработчиков ремейка состоит из сотрудников миланского подразделения Ubisoft. Мишель Ансель, создатель франшизы Rayman, работает консультантом. Загвоздка в том, что в 2020 году он был втянут в скандал из-за токсичного поведения на рабочем месте. Это могло повлиять на настроения насчёт ремейка среди рядовых разработчиков.

Что касается причин расформирования команды Prince of Persia: The Lost Crown, то они оказались финансовыми. У Ubisoft были высокие ожидания от игры — продажи на уровне популярных метроидваний с миллионами копий за короткие сроки. Однако на данный момент, если верить Хендерсону, продажи The Lost Crown составили миллион копий — релиз игры состоялся в январе.

Сама Ubisoft не подтверждала слухи о том, что потенциальному сиквелу The Lost Crown не дали свет. Однако инсайдер уверяет, что это произошло в мае 2024 года — Ubisoft отказалась не только от продолжения метроидвании, но и от её дальнейшей поддержки. Таким образом игра получила ряд обновлений и только одно сюжетное DLC.