Зомби-шутер No More Room in Hell 2 вышел в раннем доступе и получил список будущих новинок

Зомби-боевик No More Room in Hell 2 вышел в раннем доступе на PC в Steam и Epic Games Store, в честь чего был показан трейлер. В нём можно увидеть атмосферные локации, кадры геймплея и ключевые особенности, включая кооператив до восьми человек. Игра доступна в России — её можно приобрести за 1100 рублей.

© Скриншот

Сейчас разработчики из Torn Banner Studios будут трудиться над тем, чтобы у No More Room in Hell 2 состоялся полноценный релиз с версией 1.0. Игроков предупреждают: сейчас можно столкнуться с багами и ошибками, но их будут убирать по мере наполнения игры контентом. В периоде раннего доступа будут появляться новые карты, которые также продвигают повествовательную сторону шутера.

Стартовый пиковый онлайн No More Room in Hell 2 показал себя достаточно бодро и превысил 14 тысяч человек в момент написания новости. Вероятно, в ближайшие часы число игроков вырастет.

Разработчики также поделились дорожной картой раннего доступа. У неё нет конкретных сроков, а некоторые из потенциальных нововведений пока являются лишь идеями на стадии концептов. Если же говорить про вещи, которые уже находятся в разработке, то это будут:

Система инфекций; Новые виды оружия (M7, M1911, Winchester); Разновидности зомби (пожарный и так далее); Балансировка и улучшения сложности; Улучшения интерфейсе.

Другие идеи пока находятся на стадии концептов. Например, вторая карта носит название «Госпиталь». Также разработчики думают о возможности добавить «ужасный» режим, больше видов оружия и навыков, дополнительные типы зомби, улучшения в боевой системе и не только.

Покупать No More Room in Hell 2 или подождать релизной версии? С ответом на вопрос поможет превью автора Игромании. В первые часы шутер вызывает страх и интерес, однако на смену им приходит понимание простоты игры и её механик.