Свежий патч The Last of Us Part II Remastered добавил поддержку PS5 Pro

Студия Naughty Dog выпустила для ремастера The Last of Us: Part II патч 1.2.0, с которым игре добавили поддержку особенностей PS5 Pro.

© Скриншот

В частности, речь идёт про новую технологию рендеринга, которой обладает грядущая версия консоли — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). С её помощью у игр повышается как качество картинки, так и число FPS.

В игре появится новый режим «Про», в котором она будет работать в 1440p с масштабированием через PSSR до 4К и 60 кадров в секунду. При этом два остальных режима («Качество» и «Производительность») никуда не пропадут, к тому же их работа тоже была улучшена по сравнению с обычной версией PS5.

Кроме того, патч поправил баг, когда после импорта сохранений с PS4 у игры не открывались некоторые трофеи. Ещё исправили ошибку, когда у Эбби пропадало тело в процессе переключения бонусных скинов.

Заодно авторы устранили проблемы в геймплее основной игры и режиме No Return — к примеру, в последнем случае боевик мог не засчитывать убийства для статистики пользователей.

Ещё после патча в самой игре отражается больше опций по специальным возможностям, да и в работе последних тоже устранили пару багов. Были исправлены и разнообразные небольшие ошибки в локализации на разных языках.

Ранее новый режим игры протестировали технические специалисты из Digital Foundry, которые отметили ряд улучшений в визуальной части и производительности ремастера The Last of Us Part II.

Релиз PS5 Pro состоится 7 ноября, стоимость консоли составит 700 долларов. Новая версия PS5 похвастается не только PSSR, но и целым рядом других улучшенных особенностей — функцией Game Boost, повышенной производительностью и так далее.

В России PS5 Pro будут продавать по стоимости в 100-130 тысяч рублей в зависимости от магазинов. Цена новинки, кстати, чрезвычайно возмутила игроков.