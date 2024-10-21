Remedy показала Alan Wake 2 для PS5 Pro

Ещё в момент анонса PlayStation 5 Pro в Sony объявили, что улучшения для более мощной консоли получит ряд игр от партнёров, включая Alan Wake 2. Одной из первых демонстрацией как раз и похвастались разработчики из Remedy Entertainment — жуткие приключения Алана Уэйка и Саги Андерсон стали ещё увлекательнее.

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В ролике можно увидеть наглядное сравнение Alan Wake 2 на стандартной PlayStation 5 и на PS5 Pro. Например, в режиме качества отражения стали намного реалистичнее, а освещение — «объёмнее». Всё дело в появившейся трассировке лучей. Особенно разница заметна на стёклах и подобных поверхностях, где на стандартной консоли отражений попросту нет.

В режиме производительности на PS5 Pro стоит ждать стабильные 60 FPS с улучшенной визуальной составляющей и повышенным разрешением. Это показано на примере динамичной сцены, где Алан отстреливается от быстрого противника со сверхъестественными способностями. Однако трассировки лучей в этом режиме не будет.

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Улучшениям для PS5 Pro посвятили и глубокий разбор. Remedy заявила, что серьёзно потрудилась над собственным движком, чтобы использовать всю доступную мощность улучшенной консоли. Во всех режимах будет использоваться технология апскейла PlayStation Spectral Super Resolution, а сама Alan Wake 2 из-за обилия деталей стала идеальной игрой для добавления трассировки лучей.

Разработчики отметили, что работа по улучшению Alan Wake 2 в основном сводилась к выбору желаемых эффектов и оптимизации. Всё дело в том, что у Remedy уже есть опыт по добавлению трассировки лучей в Control на PS5 и Xbox Series после того, как игра изначально вышла на прошлом поколении. Кроме того, Alan Wake 2 уже имеет трассировку лучей на PC.

Сыграть в Alan Wake 2 на PS5 Pro получится только 7 ноября, когда сама консоль появится на прилавках. А уже 22 октября на всех платформах выйдет дополнение The Lake House, а также бесплатное обновление с функциями качества жизни в честь грядущей годовщины игры.