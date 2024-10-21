$96.09-0.32104.40-0.45
Почта

Китайская Xtreme Gaming анонсировала обновлённый состав по «Доте» с Ame

Китайская команда Xtreme Gaming представила обновлённый состав по Dota 2. Анонс состоялся на странице коллектива в социальных сетях.

Китайская Xtreme Gaming анонсировала обновленный состав по DOTA 2
© Чемпионат.com

Одну из сильнейших команд Китая по «Доте» покинул Дин Dy Конг, завершивший карьеру про-игрока. Кроме этого, в инактив ушёл Чжао XinQ Цзысин, взявший временный перерыв.

На место киберспортсменов, покинувших коллектив, пришли опытные игроки Ксёнг Pyw Джиахан и Цзян 天命 Ань, которые в прошлом сезоне представляли Team Zero и Azure Ray соответственно.

Состав Xtreme Gaming по Dota 2:

  • Ван Ame Чуньюй;
  • Го Xm Хуншэн;
  • Лин Xxs Дзин;
  • Сюн Pyw Цзяхань;
  • Цзян 天命 Ань;
  • Вай Maps Юйтянь (тренер).

Ранее китайский киберспортсмен Дин Dy Конг завершил карьеру про-игрока в Dota 2.

Игры
Китай