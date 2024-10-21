Китайская Xtreme Gaming анонсировала обновленный состав по DOTA 2

Китайская Xtreme Gaming анонсировала обновлённый состав по «Доте» с Ame
Китайская команда Xtreme Gaming представила обновлённый состав по Dota 2. Анонс состоялся на странице коллектива в социальных сетях.
Одну из сильнейших команд Китая по «Доте» покинул Дин Dy Конг, завершивший карьеру про-игрока. Кроме этого, в инактив ушёл Чжао XinQ Цзысин, взявший временный перерыв.
На место киберспортсменов, покинувших коллектив, пришли опытные игроки Ксёнг Pyw Джиахан и Цзян 天命 Ань, которые в прошлом сезоне представляли Team Zero и Azure Ray соответственно.
Состав Xtreme Gaming по Dota 2:
- Ван Ame Чуньюй;
- Го Xm Хуншэн;
- Лин Xxs Дзин;
- Сюн Pyw Цзяхань;
- Цзян 天命 Ань;
- Вай Maps Юйтянь (тренер).
Ранее китайский киберспортсмен Дин Dy Конг завершил карьеру про-игрока в Dota 2.