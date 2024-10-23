Советы по прохождению Metaphor: ReFantazio

В отличие от прошлых игр Atlus, в Metaphor: ReFantazio для прохождения побочного контента не очень нужен гайд. Фанатов Persona может смутить одна только идея играть не по инструкции, чтобы максимизировать пользу от каждой секунды в 120-часовой игре, но в Metaphor это и впрямь не слишком нужно. Тем не менее, есть кое-какие мелочи, о которых стоит знать заранее. Портал PC Gamer поделился полезными советами для тех, кто только собирается начать прохождение.

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Найдите продавцов маны

Подземелья в Metaphor: ReFantazio лучше проходить за один игровой день, чтобы оставшееся время до дедлайна можно было потратить на другие активности. Однако на ранних стадиях игры вы можете столкнуться с дефицитом маны. Для того, чтобы сэкономить ресурсы, не лечите своих товарищей навыками — пользуйтесь целебными предметами. Также найдите в городе, где вы находитесь, торговца водой: он гарантировано продает ограниченный запас напитков, восполняющих ману.

Участвуйте в дебатах

Когда вы начнете продвигаться по сюжету в столице, обращайте внимание на подиумы для выступлений в городах, где оказывается партия. Иногда на них выступают политические оппоненты, с которыми можно устроить дебаты. Они всегда стоят потраченного времени, потому что успешные дебаты не только приносят деньги, но и прокачивают две характеристики одновременно. Каждый соперник для дебатов появляется в городе всего один раз — не упустите момент!

Занимайтесь побочными заданиями перед сюжетными

Совет покажется странным тем, кто играл в серию Persona, но тем не менее. Почти каждое сюжетное подземелье сложнее побочных, особенно в начале игры. А выполнение побочек помогает прокачаться, разжиться мощным снаряжением и прокачать архетипы — благодаря этому вы вполне сможете пройти сюжетное задание за один день. К тому же, вы сэкономите на предметах, восполняющих ману, т.к. максимальный запас магии повышается с каждым уровнем.

Станьте великодушным

Прежде чем фокусироваться на других характеристиках, прокачайте великодушие до 2 уровня. На это есть две весомые причины. 2 уровень великодушия позволяет очищать предметы в столичной церкви: очищенные оружие и броня — одни из лучших предметов экипировки в игре. Он также открывает доступ к ветке одного из самых важных сторонников…

Улучшите отношения с Марией пораньше

Мария может показаться не самым приоритетным сторонником, но четвертый и седьмой ранги ее ветки крайне важны. Четвертый позволяет готовить еду, не продвигая время суток, и приносит бонус к очкам опыта за победу. А седьмой ранг повышает эффективность этих бонусов. Они обязательны, если вы хотите выжать максимум из первого прохождения.

Прокачайте архетип лекаря как можно скорее

Прокачка лекаря нужна для того, чтобы выполнить задание Мора — он просит протагониста прокачать архетип до 15 уровня. Но, на самом деле, лекарь полезен и сам по себе: лечение и снятие дебаффов пригодятся на поздних стадиях игры. А большинство противников в первом сюжетном подземелье уязвимы к урону светом.

Прокачивайте протагониста в магию

Последний совет субъективен, но он может сделать игру значительно легче. Протагонист — единственный член партии, чьи характеристики при повышении уровня можно распределять вручную. Билды остальных персонажей во многом предопределены. Строл делает упор на атаку, Хюлькенберг — на выносливость, Эсмер — на ловкость, и т.д. Позже, конечно, вы встретите тех, кто годится в маги, но это будет примерно в середине игры. До тех пор лучшим кастером будет именно протагонист.