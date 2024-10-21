В сети появилось упоминание Red Dead Redemption для PS5

В сети заметили упоминание версии Red Dead Redemption для PS5 — оно появилось на LinkedIn-странице координатора производства Rockstar Games Эммы Андерсон.

© Скриншот Red Dead Redemption

Андерсон работала над поддержкой обновлений Grand Theft Auto Online и портом RDR для Nintendo Switch. В последнем пункте как раз и упоминается версия игры для PS5.

Правда, упоминание новой версии может оказаться простой ошибкой, а речь на самом деле речь идёт про версию вестерна для PS4.

Последнее особенно логично, учитывая сам раздел про порты — изначально игра была доступна на PS3 и Xbox 360, а на PS4 и Switch появилась позже.

Ранее Rockstar объявила о релизе RDR на PC, который состоится уже 29 октября. Вместе с основной игрой пользователи получат доступ и к дополнению Undead Nightmare — ещё фанатов ждут и различные технические улучшения оригинала.

Разработчики уже успели опубликовать и системные требования RDR, а в базе данных EGS нашли информацию о стоимости новинки в 50 долларов.

Последний пункт разозлил многих фанатов, так как они посчитали подобную цену слишком высокой. Многие признались, что не готовы отдать за подобный порт и 30 долларов.