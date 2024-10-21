В Роскомнадзоре высказались о возможной блокировке Twitch

Роскомнадзор не собирается ограничивать доступ к стриминговому сервису Twitch на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, что в январе этого года Таганский суд Москвы оштрафовал сервис в общей сложности на 4 млн рублей, в том числе и за отказ удалить запрещенный контент. В августе Таганский суд оштрафовал Twitch еще на 5 млн рублей за отказ выполнить предписание ведомства. После блокировки сервиса голосовой связи Discord в Сети стали распространяться слухи о возможном ограничении доступа к стриминговой платформе.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — заявили в Роскомнадзоре.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Он принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Сама платформа входит в реестр социальных сетей Роскомнадзора, поскольку его посещаемость достигает 500 тысяч пользователей из России в сутки.