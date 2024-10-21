Секретная программа Nintendo Switch Online может быть связана с MMO

В сеть попали скриншоты с деталями загадочного теста для Nintendo Switch Online, который может быть связан со своеобразной MMO.

© Скриншот Nintendo Switch

О тестировании сообщили в начале месяца, однако суть его официально пока не раскрыли — тест назывался просто Nintendo Switch Online: Playtest Program. Сама инициатива пройдёт в период с 24 октября по 6 ноября.

Игроков, которые решили принять участие в тестировании непонятной программы, просили не разглашать детали происходящего. Однако пользователи не послушали Nintendo, поэтому в сети уже появились скриншоты возможной новой мультиплеерной игры компании.

В рамках новинки игрокам нужно работать сообща, чтобы развивать масштабную планету с помощью творчества и доступных ресурсов. В процессе прохождения пользователи будут открывать новые земли, врагов и ресурсы.

В руки пользователей попадут своеобразные «маяки», с чьей помощью нужно будет очищать локации. Чем выше находится «маяк», тем больше у него охват «зоны очищения». Игрокам нужно будет заниматься очищением до тех пор, пока тот или иной уровень не достигнет полноценного развития.

На самих скриншотах, судя по всему, можно увидеть карту планеты, её биомы и аватары игроков с одним из уровней.