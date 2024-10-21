Свежий трейлер Honkai: Star Rail авторов Genshin Impact посвятили рэперше-ниндзя Раппе

HoYoverse (miHoYo) представила свежий трейлер Honkai: Star Rail, посвящённый Раппе.

Эта пятизвёздочная героиня является Галактическим рейнджером и самопровозглашённой ниндзя, которая всё на свете объясняет с помощью ниндзюцу. А ещё она очень любит комиксы, граффити и рэп.

В бою Раппа может применять Нингу: Лепестки истребления демонов, нанося урон группам врагов и истощая стойкость противников без мнимых уязвимостей.

Раппа появится в Honkai: Star Rail в новой версии 2.6 «История смуты на Пуньяконии», релиз которой ожидается 23 октября.

Honkai: Star Rail доступна на PC, iOS, Android, Epic Games Store и PS5. Физическое издание для PlayStation 5 выйдет в начале 2025 года