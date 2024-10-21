Директор студии Bloober Team рассказал о настроении в команде

Создатели ремейка Silent Hill 2 развиваются, чтобы не выпускать «дерьмовые» игры
Bloober Team продолжает купаться в успехе Silent Hill 2 Remake, работает над многообещающим хоррором Cronos: The New Dawn и строит большие планы на будущее. Это действительное хорошее время для студии, хотя не так давно она получала много критики.
Вся команда Bloober Team прекрасно знала, что многие игроки негативно относились как к самой идее ремейка Silent Hill 2, так и к тому, что за проект взялись именно создатели Layers of Fear и The Medium. Об этом рассказал директор и дизайнер студии Войцех Пейко.
Годы перед релизом ремейка Silent Hill 2 выдались действительно тяжёлыми, но разработчики не сломились под “интернет-ненавистью” и давлением. Теперь у всех в Bloober хорошее настроение, и команде не терпится вынести свои идеи и полученный опыт на новый уровень.
Layers of Fear 2016 года — это не далеко не первая игра Bloober Team, но именно она стала так называемым моментом возрождения для студии. До Layers of Fear у Bloober были не самые лучшие проекты вроде Basement Crawl и A-men 2. Оглядываясь в прошлое, команда признаёт, что некоторые игры были действительно «дерьмовыми». Но всегда есть возможность для развития, и с 2016 года команда переживает свою вторую «фазу» — более успешного разработчика хоррор-игр. Впереди — Bloober 3.0.