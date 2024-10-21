Директор студии Bloober Team рассказал о настроении в команде

Bloober Team продолжает купаться в успехе Silent Hill 2 Remake, работает над многообещающим хоррором Cronos: The New Dawn и строит большие планы на будущее. Это действительное хорошее время для студии, хотя не так давно она получала много критики.

© Скриншот игры Silent Hill 2 Remake

Вся команда Bloober Team прекрасно знала, что многие игроки негативно относились как к самой идее ремейка Silent Hill 2, так и к тому, что за проект взялись именно создатели Layers of Fear и The Medium. Об этом рассказал директор и дизайнер студии Войцех Пейко.

Годы перед релизом ремейка Silent Hill 2 выдались действительно тяжёлыми, но разработчики не сломились под “интернет-ненавистью” и давлением. Теперь у всех в Bloober хорошее настроение, и команде не терпится вынести свои идеи и полученный опыт на новый уровень.

Layers of Fear 2016 года — это не далеко не первая игра Bloober Team, но именно она стала так называемым моментом возрождения для студии. До Layers of Fear у Bloober были не самые лучшие проекты вроде Basement Crawl и A-men 2. Оглядываясь в прошлое, команда признаёт, что некоторые игры были действительно «дерьмовыми». Но всегда есть возможность для развития, и с 2016 года команда переживает свою вторую «фазу» — более успешного разработчика хоррор-игр. Впереди — Bloober 3.0.