Tecno анонсировала карманную консоль Pocket Go без экрана

Компания Tecno анонсировала необычное устройство — карманную игровую консоль Pocket Go, которая не имеет встроенного экрана.

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В отличие от таких конкурентов, как Steam Deck и Lenovo Legion Go, новинка требует подключения к внешнему дисплею для работы.

Pocket Go работает на базе процессора AMD Ryzen 7 8840HS и поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ накопителя PCIe 4.0.

В дополнение к консоли можно приобрести комплект с AR-очками Pocket Vision, которые симулируют экран диагональю 215 дюймов, размещённый на расстоянии 6 метров.

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Очки предлагают разрешение FullHD и частоту обновления 60 Гц, что может приводить к заметному «экранному эффекту».

Само устройство оснащено 50 Вт*ч батареей, поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также имеет порты USB-C и 3.5 мм аудиоразъем.

Предварительные заказы на Pocket Go уже открыты на Kickstarter, а поставки запланированы на декабрь 2024 года.