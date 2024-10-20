В Hrum нашли автора цитаты дня от 20-21 октября

В Telegram вирусится кликер под названием Hrum — он даже получил поддержку авторов X Empire. В приложении, по традиции, есть ежедневные задания, за которые пользователь получит бонусы. Одним из таких является «Цитата дня».

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Игроку нужно назвать автора цитаты — за это дадут 150 коинов. Загаданная фраза звучит так: «Когда ваше воображение не в фокусе, вы не можете положиться на свои глаза». Ее автором является американский писатель Марк Твен. Для ответа нужно ввести его имя в специальное поле на английском языке: Mark Twain.

Актуальный ответ необходимо успеть активировать до 21 октября 19:00 по мск, так как после задание обновится.