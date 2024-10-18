Творец Dave the Diver хочет расширить вселенную игры

Глава студии Mintrocket Джехо Хван заявил, что хочет расширить вселенную Dave the Diver, создавая новые игры с разными персонажами и в разных жанрах. К этой идее привёл невероятный успех дебютной игры студии, которая продалась тиражом более 4 миллионов экземпляров и получила премию BAFTA.

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В ходе gamescom Asia в Сингапуре Хван сообщил изданию VGC, что независимый статус Mintrocket позволит студии сосредоточиться на разработке игр, а не на представлении идей и бизнес-планов материнской компании.

Создатель Dave the Diver признался, что разработчики не стали углубляться в личные истории персонажей, потому что хотели сделать игру очень казуальной. Но теперь, когда вселенная Dave the Diver стала популярной, Хван подумывает о создании игр, посвящённых предыстории каждого из героев.

Кобра, один из наших главных героев, пришёл из моего предыдущего проекта Evil Factory. Он был торговцем оружием, но у него отозвали лицензию, после чего он вышел на пенсию и наслаждался жизнью. Но тут что-то случилось, и он решил отправиться в «Голубую скважину». И вот такие истории я хочу рассказать в новых играх.

Несмотря на то, что Nexon создала для Mintrocket собственное подразделение, глава студии хочет сохранить её «маленькой». Даже если команда решит заняться издательской деятельностью или взять на себя сразу несколько проектов, вряд ли в ней будет трудиться сотня сотрудников.