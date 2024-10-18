Бесплатные подарки в Steam на Хэллоуин уже раскрыты

Скоро в Steam пройдет Scream Fest — фестиваль, посвященный Хэллоуину. В честь подобных ивентов Valve обычно раздает тематические подарки пользователям бесплатно.

Scream Fest не должен стать исключением. Один датамайнер уже раскрыл, какие плюшки игроки смогут получить в ходе мероприятия. По традиции, это различные украшения для профиля.

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Если верить датамайнеру, что в пак войдут обои, мини-профиль, рамки для аватара и сами анимированные аватары. Их дизайн отсылает к Хэллоуину и кино.

Некоторые украшения для профиля в честь праздника уже представлены в Steam, но их придется покупать за очки.