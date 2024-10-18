По «Смуте» выпустят мобильную визуальную новеллу с героями оригинала

Авторы ролевого приключения Смута из студии Cyberia Nova объявили о создании визуальной новеллы «Смута. Зов сердца» для мобильных устройств.

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За разработку новинки отвечает студия «Много Много Игр» — игра выйдет на Android и iOS.

Сюжет расскажет о новой героине, которая во времена Смуты путешествует по России и встречает персонажей из основного произведения.

Привет, бояре! Сегодня для вас сюрприз: наш Юрий Милославский вместе с казаком Киршей отправляются в гости!

За сценарий новинки отвечает Надежда Весенняя, которая занималась «Сказаниями о знахарях».

В процессе прохождения «Зова сердца» пользователи смогут совершать различные сюжетные выборы и открывать разные финалы (их будет больше трёх).

СМУТА: ЗОВ СЕРДЦА — визуальная новелла, которая перенесет вас в эпоху Смутного времени. Вы окажетесь в центре политических интриг, сражений и любовных переживаний!

Авторы сопроводили анонс парой артов, где можно увидеть и главную героиню. Заодно разработчики раскрыли немного деталей о персонаже.

Когда дома небезопасно, а монастырь грозит стать клеткой, единственный выход — бегство. Юная девушка решает рискнуть всем и скрыться под маской мужчины. Дорога приводит её к казакам.

Судя по всему, пользователей ждут «мрачные интриги» и «древняя тайна», которые как-то будут связаны с самой героиней.

Релиз игры запланирован на эту осень, но точной даты выхода пока не назвали.