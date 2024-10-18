Экс-дизайнер Bethesda рассказал о создании скандального DLC для TES 4: Oblivion

Бывший дизайнер Bethesda Брюс Несмит поведал о создании скандально известного дополнения для The Elder Scrolls 4: Oblivion с лошадиной бронёй — Horse Armour.

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Дополнение вышло в апреле 2006 года, его использовали в качестве теста для потенциального цифрового релиза небольших платных DLC на всех платформах одновременно — но оно собрало огромную волну критики.

Сам Несмит в прошлом был дизайнером систем Oblivion и ведущим дизайнером The Elder Scrolls 5: Skyrim. По его словам, в компании тогда не понимали, что выпуском подобного DLC «вставляют себе палки в колёса».

Несмит признался, что Bethesda совершила своеобразную ошибку новичка:

Никто раньше не выпускал DLC подобного формата. Никто раньше не делал этого для платформ. Мы буквально были пионерами направления. И в то время Bethesda не могла предугадать такой результат. Мы не знали!

Стоимость DLC составляла по нынешним меркам всего 2,5 доллара, но это не остановила гнева игроков. Несмит признался, что это всё стало неприятным сюрпризом для Microsoft и Bethesda.

При этом автор считает, что в популяризации формата DLC виновата не Bethesda, а игры с онлайн-составляющей — в особенности это касается добавления в них костюмов и скинов для PvP.

Иронично, но то самое DLC с бронёй для лошади разошлось тиражом в несколько миллионов. Это тоже весьма удивило разработчиков.