Space Marine 2 показала крупнейший старт для Pullup Entertainment

Pullup Entertainment (бывшая Focus Entertainment) рассказала про финансовые успехи, достичь которых ей помог релиз Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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Новинка показала крупнейший старт за всю историю компании и помогла ей продемонстрировать рекордные результаты во втором квартале текущего финансового года.

За второй квартал года выручка Pullup составила 200,1 млн евро. Это в несколько раз выше, чем за тот же период в прошлом году. Если говорить о первой половине 2024-го в целом, то выручка достигла 234,3 млн евро (рост в 176%).

Заодно в отчёте напомнили, что боевик привлёк свыше 4,5 млн игроков и стал одной из крупнейших премьер 2024-го. Успехам игры помогли и высокие оценки критиков с игроками на Metacritic и Steam.

В Pullup Entertainment отметили, что запуск Space Marine 2 получился «великолепным» не только с финансовой стороны, но и по уровню качества самой игры.

Ещё в отчёте упомянули, что Train Sim World 5 показала себя лучше предыдущих частей серии по вопросам активности игроков и выручки. Она, как и Space Marine 2, получит серьёзную поддержку в дальнейшем.

Продажи предыдущих игр каталога компании принесли за тот же период 34,3 млн евро. Но, как сообщалось ранее, показали Banishers: Ghosts of New Eden оказались ниже ожиданий. Это, помимо прочего, стало причиной недавней реорганизации Donʼt Nod.

Что касается вопроса поддержки Space Marine 2, то недавно игра как раз получила первое крупное обновление со свежей PvE-картой, новым уровнем сложности и другим контентом.