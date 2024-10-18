Инсайдер рассказал о серьезных проблемах в разработке Star Citizen

Инсайдер Том Хендерсон выпустил большое расследование о текущем состоянии Star Citizen и проблемах с разработкой космического приключения.

© Скриншот

Новинка находится в производстве уже 12 лет, но официальной даты релиза она до сих пор не получила. По данным инсайдера, многие работники Cloud Imperium Games испытывают сильную фрустрацию по этому поводу.

В начале октября часть сотрудников, которая занималась мероприятием Citizencon, получила сообщение руководства, где от подчинённых требовали проводить над задачами все дни недели вплоть до 19 октября (19 дней подряд, по 8 часов в день минимум).

Сотрудники могли получить выходной в воскресенье в том случае, если бы наработали по 56 часов за другие дни недели. У многих возникли вопросы к юридической стороне такого требования, так как подобные условия труда попросту нарушают закон в Великобритании.

Сотрудники компании считают, что CIG вообще нужно менять подход к работе, чтобы «выжить». А некоторые полагают, что фирма уже прошла точку невозврата — и её ждёт закрытие в будущем. В качестве причин проблем называют плохое распределение ресурсов и чрезмерные траты.

На разработку Star Citizen было собрано 790 млн долларов — однако сотрудники предполагают, что эти деньги скоро закончатся (или уже закончились). Компания потратила на создание игры 637 млн долларов в 2022 году, а траты на проект за год в среднем составляют 106 млн долларов. По словам разработчиков, они испытывают последствия сокращения средств последние 12 месяцев.

Так, в начале года в CIG «тихо» уволили порядка 100-150 человек. И сотрудников заставили подписать документы о неразглашении информации, чтобы те не могли сообщать про увольнения в сетях.

Если кто-то отказывался от подобного «предложения», то его угрожали лишить выходного пособия. Но информация об увольнениях всё равно попала в СМИ, и компании пришлось выпустить заявление по этому поводу.

К тому же в CIG якобы заморозили процесс повышения зарплат, а перспективы карьерного роста начали исчезать. Часть сотрудников испытывает серьёзные финансовые проблемы и подумывает покинуть фирму — или вообще всю игровую индустрию.

При этом CIG слишком часто тратит собранные игроками средства на сомнительные цели. К примеру, в офисе компании есть огромный кофе-бар с бариста. Заодно в фирме можно увидеть дорогую мебель и тому подобное. Много средств потратили и на новый офис в Манчестере, который создают в стиле самой игры.

Странные решения и ходы в CIG пытаются объяснить инновациями в издательском деле, но у многих сотрудников эти заявления вызывают сомнения.

Сам процесс разработки уже не раз был замедлен из-за модифицированной версии движка CryEngine, которую называют «Франкенштейном». С ним сложно работать, особенно из-за того, что в игре постоянно убирают или добавляют новые детали.

Многие проблемы упираются в автора Криса Робертса — он почти каждый день вносит изменения в Star Citizen, но работа над ними занимает недели (как и над исправлением ошибок). Перфекционизм Робертса тоже вызывает задержки — иногда он может проверять какую-то функцию по семь раз подряд.

Некоторые решения при этом принимают слишком медленно — по несколько часов или дней. Одно из собраний сотрудников затянулось на 30 минут, так как там обсуждали расположение объектов, которые игрок никогда не увидит.

Никто не сосредоточен на завершении игры.

Заодно сотрудники ругают и плохие дедлайны, когда работу месячного объёма требуют выполнить за пару недель.

Организацию внутри CIG сравнивают с культом, когда молодые сотрудники не могут обучаться у опытных авторов, ведь последние попросту покидают студию.

Иногда для работы над игрой и вовсе нанимают людей только потому, что они когда-то были её фанатами. Подобный подход тоже вызывает сложности, так как никто в итоге не хочет никого слушать.

Сейчас CIG ищет новые пути для получения средств на продолжение разработки. В этом может помочь релиз сюжетного спин-оффа Squadron 42, который хотят выпустить «как можно быстрее» — он состоит из 20 уровней. Правда, судя по данным Хендерсона, новинка не готова к релизу.

Напоследок в своём отчёте инсайдер упомянул, что в компании ещё работают над некой игрой в сеттинге средневекового фэнтези. Деталей о проекте пока нет, но с его помощью в CIG якобы хотят расширить портфолио.

Грядущий Citizencon пройдёт в период с 19 по 20 октября — на нём должны представить демо первый главы Squadron 42.